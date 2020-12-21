中國媒體報導，其引述鴻海旗下富士康兩位高階主管的說法，鴻海集團印度廠區將開始試產iPhone 12，預計2個月內問世；對此鴻海表示，不評論單一客戶。

報導指出，蘋果（Apple）原先規劃價格較低的iPhone 12 mini在緯創（3231）位於印度卡納塔卡省（Karnataka）的廠房生產，不過由於緯創印度工廠發生暴動事件，蘋果在印度生產最新iPhone 12的計畫可能延遲。

外媒日前報導，緯創印度廠發生暴動事件，是因為違反蘋果的「供應商行為準則」。蘋果將暫緩下新訂單給緯創，直到緯創對發生暴動的印度廠採取改善行動。

緯創指出不回應特定客戶相關內容，另外印度卡納塔卡省那薩普拉（Narsapura） 廠為新生產據點，目前產量有限，初估對財務及業務無重大影響。

外界預期蘋果暫緩下新訂單給緯創，鴻海有機會受惠轉單效應。法人評估鴻海是iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max獨家組裝代工供應商，也是iPhone 12主要組裝代工廠。

市場人士日前向中央社記者指出，鴻海集團印度廠區主要設在坦米爾那都省（Tamil Nadu）的重要城市清奈（Chennai），距離緯創廠房距離有300多公里，鴻海集團在印度清奈廠的生產和擴產進度持續進行，不受緯創事件影響。

觀察清奈廠區，市場人士指出，鴻海和旗下富智康設立消費電子產品產線，廠區分別製造蘋果（Apple）和中國大陸品牌等智慧型手機以及其他消費電子產品；清奈廠區近2年持續有擴廠計畫，客戶數量也持續增加；目前鴻海集團在印度設廠製造蘋果iPhone XR和iPhone 11等。

(中央社)