台灣啦啦隊邁20週年，金牌國手為啦啦隊員加油。（中華啦協提供／吳康瑋台北傳真）

台灣啦啦隊邁20週年，金牌國手為啦啦隊員加油。（中華啦協提供／吳康瑋台北傳真）

台灣啦啦隊邁20週年，金牌國手為啦啦隊員加油。（中華啦協提供／吳康瑋台北傳真）

台灣啦啦隊邁20週年，金牌國手為啦啦隊員加油。（中華啦協提供／吳康瑋台北傳真）

台灣啦啦隊邁20週年，金牌國手為啦啦隊員加油。（中華啦協提供／吳康瑋台北傳真）

台灣啦啦隊邁20週年，金牌國手為啦啦隊員加油。（中華啦協提供／吳康瑋台北傳真）

2020全國啦啦隊錦標賽19、20日於台北市立大學體育館熱情展開，今年非常特別是中華啦協會20週年，共有193個單位，近600個組別，全國各地啦啦隊好手共襄盛舉。

理事長張育銓表示，這次有兩千多位觀眾、選手聚集全國賽，一直以來啦啦隊都是為別人加油，感謝各界對啦啦隊的支持鼓勵，讓我們順利推動啦啦隊運動圓滿走到第20年，期許未來能有更多隊伍加入，啦啦隊運動繼續蓬勃發展。

全國啦啦隊錦標賽現場更是眾星雲集，除了有來自全台灣各地啦啦隊菁英好手，立法委員洪孟楷、台北市議員同時也是台北市體育總會啦啦隊協會榮譽理事長汪志冰議員也親臨現場，亞運金牌國手李智凱也前來為啦啦隊員們加油。

立法委員洪孟楷表示，啦啦隊運動推廣非常不容易，看到今天現場有那麼多優秀選手表現精湛的技巧及舞蹈，非常佩服，也希望中央地方一條心，會繼續支持啦啦隊運動。

台北市議員汪志冰議員也提到，非常喜歡啦啦隊鼓舞人心的氛圍，也跟中華啦協多次合作在地方推廣彩球舞蹈，愛跳舞、愛運動的朋友們都歡迎加入。

大會也特別邀請亞運體操金牌國手李智凱為啦啦隊員們頒獎，授獎隊員們表示非常榮幸，可以從金牌國手手上接獲獎牌，內心也是非常激動跟開心。

今年賽事組別眾多，身心障礙組別更有三所學校參賽，身心障礙同學們不畏艱辛，努力學習不放棄，在台上展現自我，成為今日賽會一大焦點；另外，每年眾所矚目、競爭相當激烈的競技啦啦隊混合公開團體組，由Monster競技啦啦隊黑隊及紅隊包辦冠亞軍，延續連霸精神；舞蹈啦啦隊公開團體組則是由FJCU All Star展現強而有力、簡潔整齊畫一的舞蹈動作，奪下公開組冠軍。

中華啦協於台灣推廣啦啦隊邁入第二十年，啦協將會繼續努力，在台灣各地吸引更多同好加入，也希望能帶著台灣頂尖選手在國際舞台繼續發光發熱。

(中時 )