台灣每年進口約800萬公噸大豆，大多屬基因改造，且經長時間運輸，但因價格比國產非基改大豆便宜3倍，造成台中市本來每年生產150公噸大豆產量下修到100公噸，農業局長蔡精強21日帶頭行銷在地大豆，台中市農會開放學校訂購優惠價290元買一送一方案，共有一千箱，將台中在地優質、安心的「Beango產銷履歷豆奶」送進學校供師生飲用。

蔡精強表示，為讓消費者吃的更健康、更安全大豆，台中市農會及農糧署配合推廣非基改的大豆，大豆為非基因改造，有產銷履歷驗證，更是在地生產，幫助農民轉作大豆。

市農會接受農糧署中區分署及農業局輔導，執行「國產豆漿入校園行銷推廣活動」。（盧金足攝）

台中市農業局長蔡精強說，安全、營養健康的國產大豆品質新鮮，國外進口大豆通常要經過一年以上才會到台灣。（盧金足攝）

國產大豆皆為非基因改造，種植到採收過程經驗證單把關，縮短產地到餐桌的運輸里程，更加安全、環保又健康。（盧金足攝）

「提供非基改大豆給學童食用」，蔡精強說，安全、營養健康的國產大豆品質新鮮，如果使用國外進口大豆，通常要經過一年以上才會到台灣的，台中生產大豆完全無添加任何化學成份的健康食品，富含營養豐富蛋白質。

蔡精強指出，大豆前進校園，透過價格補助機制，讓學童喝到便宜又營養、健康豆漿，本來台中市1年生產150公噸大豆，因使用量減少，產量下修到100公噸左右，未來會再擴大耕種面積。

國產大豆皆為非基因改造，種植到採收過程經驗證單把關，縮短產地到餐桌的運輸里程，更加安全、環保又健康。

農糧署為提高國產雜糧供給，2016年起輔導休耕地活化及水稻田轉作雜糧，農業局配活化農地，輔導市農會、中都農業生產合作社、大甲農業生產合作社、大人物農產運銷合作社等契作主體，推動非基因改造大豆契作計畫銷履歷驗證費用、用藥與栽培管理課程，及契約收購方式鼓勵農民。

「改造大豆以達到源頭管控為目標，並增進地利」，農業局強調，可提高下期作水稻生產量，水早田輪作方式，減少農藥使用量。

市農會接受農糧署中區分署及農業局輔導，執行「國產豆漿入校園行銷推廣活動」，鼓勵學校及團膳業者選購在地產銷履歷大豆，支持為農業打拚的農友，享受食用國產大豆好處。

(中時 )