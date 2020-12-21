蕭巨昇受邀於中友時尚藝廊舉辦當代水墨個展，其中《神兵火急如律令》系列，是透過畫作讓大眾省思國中生熱衷於八家將這社會議題，進而關注這些孩子。（馮惠宜攝）

當代水墨巨擘蕭巨昇受邀於中友時尚藝廊舉辦當代水墨個展，展出18幅水墨作品，此次展出以1997年創作的 《水引》四聯幅膠彩水墨出發，對照到今年創作的多幅山水畫作，讓觀者可以明顯看出他歷年來創作的演進。

蕭巨昇是當代水墨巨擘，師範大學美術系教授程代勒對他極為讚賞，稱蕭巨昇的作品獨樹一幟。尤其在作品意境的表現上，以虛為實，看起來有點朦朧，但是在朦朧當中有非常多的內涵底蘊在裡面，可以從他的作品中細細的品味。

藝術家蕭巨昇除了創作之外，同時也身兼教師的身份，在教導國中的學生時，觀察到許多孩子不熱衷於求學，反而加入八家將，於是在2010年起開始以這些學生為主角，創作《神兵火急如律令》系列，對於這一系列作品，他則表示：「國中生熱衷於八家將，不只是教育問題，同時也牽涉到宗教、社會議題，會創作這個系列，主要也是想讓社會大眾關注這些孩子，注意到青少年的發展狀況。」

在這場展覽中，山水畫仍佔較大的比例，蕭巨昇近年的作品風格看似幽幽淡淡，實則富含了深刻洞見，現場展出多幅以「玉山」為主角的山水畫，在深邃的霧裡透露一座座峰迴山嵎，畫作大量的留白，自然散發一股雅氣；搭配近年創作的新主軸-亂碼，反應出藝術家置身時代洪流中，對當下社會現象的反思，2020年的系列作品可以看到大量的方型符號，就是象徵著2020年最不可或缺的物資-口罩，蕭巨昇以亂碼符號記錄下當時社會的現況。

除了畫出台灣的美，蕭巨昇也將他在國外遊歷所看到的美景畫下來，本次展出的《千秋‧乙本》就是他到了土耳其卡帕多其亞觀察到特殊地型所繪製下來的，另外還有他在澎湖七美看到漁人在曬魚時投射到地面的影像，也讓他深深著迷，於是畫出了這幅《八月‧澎湖‧一夜干》。

(中時 )