全國首座智慧智慧安全路口在台南市中西區中山路、西華南街口啟用。（洪榮志攝）

台南市每月汽、機車違規闖紅燈或逆向行駛平均超過500件，市府為守護路口安全，21日在易肇事的中山路、西華南街口啟用全國首座智慧安全路口，除裝設行人安全保護設備外，還設有車輛違規告警系統，可即時警示車輛違規行為，未來行經該路口一旦有違規時，都將被「昭告天下」。

市長黃偉哲表示，台南每月汽、機車違規闖紅燈平均達292件、逆向行駛262件，經大數據分析後，決定先選擇人潮多、易肇事的中山路、西華南街口試辦智慧安全路口，裝設行人安全保護設備及車輛違規告警系統，除提醒行人遵循號誌燈號，也即時警示車輛違規，以減少違規行為。

市府交通局表示，今年台南市1至10月的行人交通事故共造成32死、778傷，建構行人安全通行環境刻不容緩，經分析行人事故原因，發現有未注意車前狀況、違反交通號誌管制、未行走行人穿越道等違規行為。

有鑑於此，交通局決定試辦全國首座的智慧安全路口，在行人安全保護裝置方面，以行人地崁燈、行人號誌輔助屏（VMS）及智慧有聲號誌等創意聲光方式，提醒應依行人號誌燈號穿越馬路。

至於車輛違規告警系統則以監視器CCTV搭載AI智慧科技，即時偵測中山路機車逆行、汽機車闖紅燈及跨越停止線等違規行為，並於LED資訊可變標誌（CMS）即時顯示違規車輛車牌號碼及違規行為資訊，以達到警示效果。

交通局長王銘德表示，智慧安全路口經過嚴謹的建置作業及測試後，21日正式啟用，呼籲行人穿越路口時應多加注意各方來車，駕駛人也要記得「路口慢看停」，期盼此次試辦能有效的降低車輛違規行為，未來交通局也會持續追蹤路口交通違規改善情形，作為後續擴大設置參考依據。

(中時 )