遲遲到現在還沒搞定的「大鬍子」哈登出走鬧劇，21日又傳不同版本，根據《ESPN》記者格拉納托21日搶先爆料，目前搶到哈登的領跑球隊，已經變成「綠衫軍」塞爾提克與暴龍，因為塞爾提克打算拿出傑倫布朗，暴龍也想用席亞卡換回哈登。

原本哈登列出願意跳槽的球隊，包含籃網、七六人、熱火及公鹿等隊，可惜堅持必須至少換到一名未來新星與未來首輪選秀權的火箭，跟這4隊談判都不順利，也讓哈登交易案始終擱淺，所以火箭打算找尋更多具備季後賽實力球隊談判。

火箭計畫擴編交易哈登的球隊名單這個想法，是由《ESPN》權威記者沃納洛斯基搶先爆出，如今沃神的休士頓駐地同事格拉納托爆出塞爾提克與暴龍也加入哈登爭奪戰，也算是間接印證沃神的爆料，只是目前看來，交易成真希望不大。

畢竟NBA新球季還剩兩天就要開打，除非塞爾提克或暴龍真的打算徹底賭下去，否則怎麼可能在當前這個時機點，突然換來哈登搞亂原本球隊布陣或戰術考量，加上火箭總教練西拉斯最近頻頻跟哈登示好，看來哈登想要走人越來越難。

(中時 )