跨域領航，『基商航電』成就驚奇的學習新思維。（基商提供／吳康瑋基隆傳真）

跨域領航，『基商航電』成就驚奇的學習新思維。（基商提供／吳康瑋基隆傳真）

跨域領航，『基商航電』成就驚奇的學習新思維。（基商提供／吳康瑋基隆傳真）

跨域領航，『基商航電』成就驚奇的學習新思維。（基商提供／吳康瑋基隆傳真）

跨域領航，『基商航電』成就驚奇的學習新思維。（基商提供／吳康瑋基隆傳真）

「跨域領航，創新希望」成立四年的基隆商工航空電子科，18 日舉辦一場 精彩的無人機穿越競賽，不僅合作單位超越往年，結合燈光、音樂與創意雷射 的「室內無人機編隊飛行」，營造出科技震撼感;結合基隆在地傑出演藝團隊一 「綻放中東舞團」的人機共舞演出，更讓觀眾們個個看得目不轉睛。

在穿越賽比賽前，基商特別邀請飛隼飛行學院的教練針對時下正夯的穿越機， 進行操控訣竅解說，並搭配學生進行示範賽;競賽過程中，學生們使用最基礎 型態的練習機進行四旋翼無人機的操控，雖然偶有失誤，但只見參與學生們個 個樂在其中，展現無比興趣。

負責活動籌備的航空電子科教師 蔡宗和指出，原本舉辦穿越賽的目的，是 期望學生們能從「覺得有趣」為出發點，透過練習的過程，學生也逐漸學習操 控、簡易維修，甚至到希望了解其中的飛行原理。

他說，每年的穿越賽開幕都會邀 請來自不同領域的合作單位、公司、團體，進行不同的跨域整合型態表演，主 要是想讓學生們能瞭解目前無人機的新興技術，或是無人機在跨域的應用部分 又出現的新形態運用，引發學生們能產生不同的創意發想，甚至在未來能實現 出不同的創意。

基隆商工 洪光賢校長也指出，透過不同的業界跨域整合，搭上學生競賽活 動的進行，讓學生們的學習與印證變得更有感，從中也能了解到基商航電科的 教學動能，甚至到與相關業界接軌或交流的能力，更期望未來能引進更多不同 的新技術帶入課程中，基隆商工也將逐步規劃將相關的競賽活動逐步開放給有 興趣的國、高中學生，進行不同的學習交流。

(中時 )