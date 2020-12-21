民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬（右）、立委羅致政（左）21日召開記者會公布「2020台灣總體表現民調」，針對蔡政府在防疫、經濟、外交等表現調查。結果顯示，不分藍綠民眾皆高度肯定台灣防疫表現，而對總統蔡英文這一年來表現，60.9％民眾滿意、36.6％不滿意。（鄧博仁攝）

民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬（右）、立委羅致政（左）21日召開記者會公布「2020台灣總體表現民調」，針對蔡政府在防疫、經濟、外交等表現調查。結果顯示，不分藍綠民眾皆高度肯定台灣防疫表現，而對總統蔡英文這一年來表現，60.9％民眾滿意、36.6％不滿意。（鄧博仁攝）

民進黨今天公布2020台灣總體表現民調。（民進黨提供）

民進黨今天公布2020台灣總體表現民調，對於蔡政府這1年來表現的總體滿意度達60.9％、不滿意度為36.6％，無論是經濟、國防、外交、還是兩岸都有過半的支持度，防疫表現更有8成3民眾表示滿意。

民進黨今天由民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬與國際部主任羅致政共同召開記者會公布民調，這一年蔡政府總體滿意度達60.9％、不滿意度36.6％。不滿意的部分則依序為開放美豬牛、經濟表現、個人形象、兩岸關係、中天關台、外交表現、國防表現。

在執政表現上方面，認為台灣防疫表現比各國較好的民眾有95.1％、有1.6％認為較差，即使是泛藍支持者也有91.1％認為較好，中間選民則有91.5％認為較好。

在蔡英文政府的防疫表現方面，有83.5％民眾表示滿意、12.5％不滿意；對蔡英文政府這一年的經濟表現，有58％民眾滿意、36.4％不滿意。

對於蔡英文總統直接掌管的外交、國防和兩岸都有逾半的滿意度，在外交方面，有56.6％民眾表示滿意、36.7％民眾不滿意；在國防表現方面，也有59.1％民眾滿意、34.8％不滿意；在維護兩岸立場方面，有55.5％滿意、38.7％不滿意。

鄭運鵬表示，從民調來看，無論藍綠對於政府的防疫都表示高度肯定，顯示防疫成績已凝聚台灣成為全民共識，在經濟部分，儘管年初有許多人對台灣經濟沒信心，但在政府努力下，台灣異軍突起且逆風成長，這是非常不容易的成績。

羅致政也表示，從民調來看，這1年來有近8成民眾認為國際社會對台灣的好感度增加，與歷任總統相較，蔡英文總統第二任期的第一年，滿意度也都高於扁馬前兩任總統的滿意度。

此次民調調查日期為2020年12月18日至19日，有效樣本1120份，在95％信心水準下，抽象誤差為正負2.9％。

(中時 )