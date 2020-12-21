研究機構Sensor Tower數據顯示，大陸遊戲龍頭騰訊在手機遊戲市場表現超搶眼，旗下三款遊戲2020年至今全球吸金逾50億美元，笑傲其他遊戲廠商。

36氪報導，2020年騰訊「和平精英」和「PUBG Mobile」在全球App Store和Google Play吸金近26億美元，年增率高達64.3％，是2020年收入最高的手遊。「王者榮耀」全球收入近25億美元，年增率達42.8％。

遊戲開發商Niantic Labs的「Pokemon GO」排名第三，期內收入達到12億美元，年增長31.5％。Niantic及時調整遊戲內容，以適應疫情期間玩家的居家娛樂需求，2020年是該遊戲上市以來收入最高的年份。

排名第四的是Moon Active「Coin Master」，收入年增逾兩倍至11億美元「Roblox」排第五，收入倍增至11億美元。

Sensor Tower指出，2020年疫情全球爆發，線上娛樂需求激增，全球手遊市場也迎來高速增長。2020年截至12月14日，全球手遊收入達到754億美元，比2019年增長了19.5％。雖然2021年可能難以複製2020年的增長速度，但基於2020年行業強勁的發展勢頭，2021年或有更多遊戲加入10億美元俱樂部。

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