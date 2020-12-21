新竹縣跨年晚會「浪漫竹縣 與你相見」12月31日在縣府前廣場登場，演唱卡司可說是「眾」金打造，像是歌手盧廣仲、ØZI、Leo王、孫盛希、曾沛慈等，都曾是金曲獎或金鐘獎得主。其中盧廣仲更是三金大滿貫，他今年將唯一一場跨年演唱獨家獻給新竹縣，並且擔任倒數壓軸嘉賓，盧廣仲誠意滿滿，不只要獻唱剛拿下金馬獎最佳原創電影歌曲的〈刻在你心底的名字〉，還會搶先曝光新作〈明年〉。

盧廣仲表示：「會帶來即將發行的新歌〈明年〉，希望能以這首歌跟在場觀眾一起正能量跨往明年」。對於2020即將結束，他語帶感性，「希望能用歌聲陪大家一起度過徬徨的一年」。今年對他別具意義，11月拿下金馬獎，成為演藝圈少數榮獲三金大滿貫的藝人，對此他滿懷感恩，「獎項不會是壓力，而是幸運力，會把這樣的能量用在創作上，分享給大家」。

盧廣仲每年跨年都在工作中與夥伴或樂迷朋友一起度過，被問到如果沒排工作最想怎麼跨年，他的想望很簡單，「今年剛升格當舅舅，最想回去跟家人還有外甥女一起度過」。今年他受邀到新竹縣跨年晚會演唱，不會趕場，會留在竹縣唱好唱滿，讓在場及電視機前的大家盡情享受。迎接2021年，盧廣仲對於明年的演藝計畫，透露將會發行新專輯，而且更大的驚喜是「可能換一個和善髮型」，令粉絲相當期待。12月31日「浪漫竹縣 與你相見」新竹縣跨年晚會自晚間7點起，在154頻道中視新聞台播出。

(中時 )