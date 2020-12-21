台中市議會22日將進行「台中捷運綠線聯結器斷軸事故檢測資料及行車安全檢討專案報告。」市議會藍、綠議員21日要求北捷局需針對技術性問題解釋清楚；民進黨市議員林德宇說，北捷局將在今日下午與日商川崎重工召開視訊記者會，卻對台中市政府過去提出說明的要求不理不睬，他對此表達譴責，要求川崎重工派出代表或授權代理人至市議會說明。

居間協調的無黨籍市議員陳廷秀說，明天北捷局長張澤雄及機電系統工程處長蘇瑞文；另外川崎重工代表、法商代表也會到場，接受議員的提問，只針對技術問題提出說明，不回答政治議題。

台中市議會21日召開5天的臨時會，針對台中捷運綠線聯結器斷軸事故檢測資料及行車安全檢討專案報告，和市政府針對明年萊豬開放進口及核安食品等提出專案報告。

民進黨市議員江肇國、何敏誠、賴佳微、陳世凱、林德宇等會中說，台中市政府是營運端，涉及自身權益的事項應也能提出相關主張。明日的中捷事件專題報告，川崎重工應派出代表或授權的代理人，與北捷人員一同與會說明。

林德宇說，北捷與川崎重工人員若不願意接受議會質詢，也可以委員會形式召開說明會，讓議員直接以「即問即答」就列車零組件設計、發包、施工、安裝等過程中疑慮。

國民黨市議員李中、賴義鍠、陳政顯、劉士州等認為，臨時會依上週議長交付案，包括中捷問題期待能通車，但因試營運遇到軸心斷裂，明年元月一日開放萊豬進口、引進日本核災區的食品；明天一天8小時充分討論議題時間是夠的，北捷局派員來充分說明讓議員了解？

市長盧秀燕指出，依上次討論建立貫例請柯市長來一趟，並請北捷局長來說明，經她親自與柯市長連絡；所以柯市長12／6日專程來台中現場了解，並要求北捷比照箱梁事件，明天會來說明規格不會低於處長。

(中時 )