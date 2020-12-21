台北市鍾姓男子夜間在家中製造噪音，遭警方依違反社為秩序維護法開罰1000元，他不服聲明異議，稱是樓下住戶朝排水管吹送髒空氣，經反映無效，還因此害他長瘤，才會這麼做來警告對方。台北地院認為，吹髒空氣不在法院審理範圍，警方開罰合法，駁回異議。

警方處分書指出，鍾男自今年8月起，經常在夜間敲擊住家牆壁，或丟東西製造噪音，嚴重影響鄰居安寧，經舉報皆未改善，已違反社維法，因此處1000元罰鍰。

鍾男聲明異議指出，他是為了警告樓下住戶，不要再以電風扇向排水管吹氣，這樣會讓髒空氣被吹進各層樓住戶，尤其他家影響最嚴重，他曾向樓下住戶反應，卻被要求封閉窗戶或搬家，他事後雖另裝設排水管及通風設備，仍無法阻止樓下住戶的行為，最終害他罹患脂肪瘤及神經纖維瘤。

法官認為，員警查訪同棟及鄰近住戶，大家都證稱有聽到鍾男製造噪音，且已影響生活安寧，足見鍾男確實妨害公眾安寧，鍾男雖稱是為制止樓下住戶吹送髒空氣，但這部分不是法院可審理的事項，警方開罰並無不妥，遂駁回異議聲明。

(中時 )