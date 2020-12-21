今年6月自雲林縣虎尾科技大學畢業的陳姓同學，20日晚間在高雄市騎機車載著同系蔡姓學妹發生車禍，2人送醫不治，校方21日表示陳同學是學校籃球隊的核心成員，畢業後經常回校指導學弟，蔡姓女同學明年即將畢業，學校將頒發榮譽畢業證書。

陳姓同學為高雄人，身高190公分，自三民家商畢業後考上虎尾科大自動工程系，並以其籃球專長加入籃球隊，由於球技高超、善於領導，成為球隊靈魂人物，熱愛籃球的他即使畢業了，仍不時回校打球，將自己的經驗與技巧傳授給學弟。

虎尾科大主任祕書胡智熊表示，學校籃球隊曾打入UBA（大專校院籃球運動聯賽）1級聯賽，後來降至2級，今年球隊進入8強賽，可惜最後以1分飲恨，無緣重回1級，陳同學的心願就是要帶領球隊重回1級聯賽，沒想到卻發生不測，讓球隊悲慟萬分。

球隊成員難過地說「學長你還要帶領大家重返榮耀，怎麼突然就走了」、「學長你的心願我們一定會幫你達成，但沒有你就沒有意義了」，校方除了安撫球隊成員的情緒，也將展開心理輔導。

蔡姓女同學家住南投，家裡經營茶園，經常在臉書與大家分享茶業相關資訊，個性陽光活潑，惡耗傳到學校，同學都難過得掉眼淚，直說上星期才拍畢業照，「約好要一起畢業闖社會，怎麼不守信用啊」。

(中時 )