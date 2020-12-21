羅志祥送上影片祝賀。（孫德榮提供）

好友沈玉琳、于美人、王彩樺、詹惟中、李明川等人出席孫德榮壽宴。（孫德榮提供）

昔日子弟兵們為孫德榮祝壽。（孫德榮提供）

趙小僑與孫德榮以父女相稱。（孫德榮提供）

台北海洋科技大學校董親贈聘書。（孫德榮提供）

演藝圈好友希望孫德榮身體健康「再吵一甲子」。（孫德榮提供）

曾一手捧紅的羅志祥、歐漢聲、5566、明道、陳喬恩等藝人的「偶像製造機」孫德榮，20日席開六桌擺壽宴，在于美人、王彩樺、沈玉琳、李明川、劉亮佐、趙小僑、彭康育（小刀）、王瑞霞、JR、吳政迪、賴薇如、TORO等演藝圈好友及昔日子弟兵的陪伴下，開心度過60大壽，也慶祝自己成為家族男人中唯一活超過60歲者。5566因錄影無法到場，明道則發微信親唱〈生日快樂〉歌，日前正式破冰化解20年宿怨的羅志祥（小豬）也發了1分多鐘影片送上祝福，孫德榮笑說：「其實是我叫他不要來，會變成拷問大會！」

小豬在影片中頗有感觸地表示，「嗨！孫總，距離上次跟您說生日快樂，應該快二十年了吧。時間真的過得很快，但這個二十年真的很長。我們從很多誤會到因為我們的通話、對話把所有心結都解開了，真的很開心我們又可以回到像以前一樣，今天是您的六十大壽，不是我不到現場去喔，是因為現場有很多媒體朋友們，我不方便去打擾，也希望孫總跟大家玩得很開心，送上我最真誠的祝福，希望孫總身體健康、早點睡覺，不要老是想東想西，不要老說我過不了六十歲、霹哩啪拉的烏鴉嘴！千萬不要！好好享受您之後的人生，我們會陪你，生日快樂，下次吃飯！」

近期積極挽救形象的羅志祥，日前又被爆欲在內湖的2.7億豪宅頂樓增設露天空中游泳池，經北市建管處現場勘查後確定為違建，目前已著手拆除。孫德榮也坦言當然有關心此事，覺得這是「欲加之罪何患無詞」，並表示就他所知，那不是游泳池只是造景的水池，結果以訛傳訛說是游泳池，「我跟他講說『你很衰』」。

開心接受演藝圈親友祝福的孫德榮，也開心宣佈自己在邁入六十歲大關後的全新計畫，就是即將到台北海洋科技大學教書，「我要去教書！我考慮非常久，因為一趟路至少半個小時，但校董為了我整個改制，會以副教授資格聘用，在影劇學院擔任校務顧問，為四個科系幫忙找師資，會帶19個藝人與幕後專業人士一起進校園授課，一個月安排一次客座講座，詹仁雄、趙正平、沈玉琳、JR、GINO等好朋友都會去。師資開出來後，讓小朋友們自己選課。預計從明年二月新的學期開始」，由於他還要幫助學校很多方面的改革，一開始一週要去四、五天，他還請學校可能要幫他準備宿舍，並準備超大辦公室，方便直接做訓練學生。

他說，之後會要求一年級生要當直播主，二年級當Youtuber，他也會特別要求，上他的課不能像現今很多學生一樣上課可以自由走來走去、吃早餐、聊天，「基本的尊重要有！」他也認為學校的訓練應該跟演藝圈接軌，「李明德每年在小巨蛋開民歌演唱會，或許明年就可以帶20個小朋友一起上台演唱；劉亮佐也可以去上課，發現很棒的的孩子也可以找去演舞台劇」。

他也宣布會讓「喬傑立2.0」重生，「今年剛好是喬傑立成立20年，會重新找藝人，有挖掘到不錯的學生就統統簽在喬傑立，訓練也不會另外收費」，他強調喬傑立本來就一直還在，接下來會重新營業、籌組公司，「再不做點事、幫點忙，台灣演藝圈好像快不見了」。

「Hebe」田馥甄日前因在小巨蛋演唱會選唱華研時期的歌曲，無預警收到前東家存證信函指控侵權，雙方撕破臉。孫德榮被問此事時，直言：「華研太無聊！她幫你賺多少錢？ 於公沒有照會是錯的，但於私，人家幫你賺這麼多年，新聞鬧這麼大，大家只會覺得華研很無聊！看新聞時覺得是瘋子，虧你還股票上市。得饒人處且饒人，人家在華研12年，夠了吧！」他說真的要替Hebe喊冤，並呼籲：「大方一點，華研！老是計較這種小錢是賺不了錢的，我以前從不計較小錢！」他日前開記者會指控華納音樂代理她旗下喬傑立一人的近300首歌曲版稅長期結算不清，導致他損失上億元，若沒在明年1月4日前正式說明，將要提告，他表示，將來打官司贏到任何錢，也是全部捐出去、一毛錢都不會進他口袋。

(中時 )