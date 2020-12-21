財政部10月5日發布修正「菸酒查緝及檢舉案件處理作業要點」，明確訂出數量和罰款，讓違規攜帶菸酒入境旅客受罰更合理化、具公平性，財政部關稅總署基隆關提醒，規定自2021年1月1日生效實施。

依菸酒管理法第45條第4項規定，入境旅客隨身攜帶菸酒超過免稅數量，並未向海關申報者，分別按每條捲菸、每磅菸絲、每25支雪茄或每公升酒，處500元以上5000元以下罰鍰，目前規定，年滿20歲成年旅客入境，攜帶免稅菸酒的數量為每人酒類1公升，不限瓶數、捲菸200支、雪茄25支或菸絲1磅。

基隆關表示，菸稅自2017年調漲後，出現不合理現象，現行違規攜帶超量香菸的罰鍰，比合法進口的捲菸加計各項應課徵的稅捐總額還低，為有效遏止入境旅客違規攜帶超量捲菸，將捲菸罰鍰從每條500元提高為1000元。

至於雪茄部分，分為葉捲雪茄菸及非葉捲雪茄菸，非葉捲雪茄菸市價低於葉捲雪茄菸，然而現行規定，攜帶超過免稅數量，每25支雪茄菸處4000元罰鍰，造成稅負負擔不公平現象，為使兩者責罰相當，增列非葉捲雪茄菸的裁罰基準為每25支處500元罰鍰。

基隆關說，因酒類品項多元，製程不同、市場價格也不同，為符合處罰的比例原則，增列依酒精成分作為裁罰級距，酒精成分超過10％者，每公升處2000元罰鍰，酒精成分在10％以下，每公升處500元罰鍰。

基隆關提醒，攜帶超逾免稅數量者，務必於入境時至紅線檯主動向海關申報，若民眾對攜帶的行李物品有申報疑問，可由紅線檯通關，或於通關前向海關洽詢。

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(中時 )