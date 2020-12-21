旭富製藥20日桃園蘆竹廠爆炸，共延燒了5家工廠，另有1名菲籍員工不治身亡，旭富製藥產生的嚴重空汙桃園市環保局並不開罰，表示火災為突發狀況，僅當天空氣品質極差，經過一天後測量並未測量到總揮發性有機物。

環保局表示，為了顧及孩童空品權益，環保局早於20日下午4時於下風處竹圍國小進行檢測，當時測得總揮發性有機物值為1.4 ppm，另外在於當日晚上9時再次量測為0.9 ppm，而21日上午量測已未測得，且依據移動式空氣品質監測站監測結果，目前竹圍國小的空氣品質指標為普通至良好間。

環保局說，火災為突發案件並不是刻意排放空汙，且旭富製藥發生火災當下，於一個小時內就已向環保局通報，符合空汙法1小時內通報主管機關的規定，因此並不向旭富開罰。

環保局指出，若是空氣品質指標大於400，將評估要不要停班停課，以維護孩子的空氣品質為優先，但僅有20日下午的指標稍高，21日已全面未測得任何總揮發性有機物。

另外，民眾擔心旭富製藥爆炸後，未來雨勢若大幅增長，可能會有酸雨的疑慮，環保局則回應，要導致酸雨的要素在於水量要大，才能取樣並檢測，因此現在並不能確認是否會造成酸雨。

(中時 )