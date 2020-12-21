距離含萊克多巴胺美豬進口倒數11天，日前民進團總召柯建銘表示，民進黨團將在25日、29日院會中處理萊豬行政命令的查照案，民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠今(21)向記者透露，25日起晚間將開始夜間遊行繞行立法院，並於31日開始夜宿展開抗議。

隨著萊豬開放迫在眉睫，民間團體已展開多次站在民意的立場反對萊豬進口，但民進黨政府仍與廣大民意背道而馳執意開放萊豬。

根據「立法院職權行使法第61條」規定，各委員會審查行政命令，應於院會交付審查後三個月內完成之；逾期未完成者，視為已經審查。

李建誠指出，本周五(25)立法院會將處理萊豬行政命令，但看起來萊豬開放已勢在必行，經記者詢問證實，該聯盟自本周五(25)至下周四(31)每天晚間7時將身穿黑衣、手持燭光、拿著同意萊豬開放的立委黑白照片，從自由廣場開始夜間遊行繞行立法院，最後走到凱道，並於31日開始夜宿展開最後的抗爭，抗議天數為期7天。

李建誠指出，無論到時人多人少，都是在表達對民主靜默的抗議，在野黨若在立院外守候表決也互相支持。

(中時 )