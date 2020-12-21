民進黨今天公布各政黨支持度，傾向民進黨的有31.4％，國民黨16.2％、時代力量6.1％、基進黨3％、民眾黨8.9％，中間選民22.3％。（民進黨提供）

民進黨今天公布各政黨支持度，傾向民進黨的有31.4％，國民黨16.2％、時代力量6.1％、基進黨3％、民眾黨8.9％，中間選民22.3％，民進黨與國民黨兩黨支持度差距達15.2個百分點。民進黨團幹事長鄭運鵬表示，這顯示台灣社會支持民進黨，未來也會繼續推動改革。

民進黨今天由鄭運鵬與國際部主任羅致政共同召開記者會公布「2020台灣總體表現民調」，在政黨傾向方面，泛綠支持者有 43.6％，泛藍有23.7％，中間選民則有22.3％，藍綠差距為19.9個百分點。

其中傾民進黨的有31.4％，國民黨16.2％，時代力量6.1％，基進黨3％，民眾黨8.9％，中間選民22.3％，民進黨與國民黨兩黨差距達15.2個百分點。

鄭運鵬以今年11月30日至12月1日民進黨曾經作過的民調來比較，當時泛綠支持者有46.3％，泛藍25.7％，藍綠差距為20.6個百分點，其中傾向民進黨的有32.1％，國民黨17.5％，民、國兩黨差距由14.6個百分點微幅擴大到15.2個百分點，仍在誤差範圍內，差距並不明顯。

他說，無論從蔡英文總統的滿意度還是從政黨及藍綠支持度來看，台灣社會目前對於蔡英文總統連任一年維持相當高的滿意度，社會也繼續支持民進黨推動改革，民進黨支持度維持第一領先的位置，因此我們會繼續推動改革，這也受到國人的支持。

(中時 )