A股三大股指21日震盪向上，滬指午盤收復3,400點關口，創業板指21日午盤收漲2.23％，重回2,800點。深成指重返14,000點，北向資金淨流入超人民幣（下同）53億元。
截至21日午間收盤，上證指數報3,414.72點，上漲19.82點，上漲0.58％，成交額2,375.64億元；深證成指報14,039.93點，上漲185.81點，上漲1.34％，成交額2,870.34億元，兩市合計成交額5,245.99億元。創業板指報2,842.71點，上漲61.98點，上漲2.23％，成交額1,030.48億元。
新浪財經報導，交易所統計，北向資金午盤淨流入53.19億元，其中滬股通管道淨流入15.39億元，深股通管道淨流入37.8億元。
各類股漲多跌少，其中電氣設備等相關類股漲幅居前，家用電器相關類股表現較差。其中農業種植等類股漲幅居前，滬深兩市個股漲多跌少，共計2,758檔個股上漲，1,141檔個股下跌，51檔個股漲停。
(工商 )
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