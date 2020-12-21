為搶攻宅食商機，人氣炸雞品牌「頂呱呱」於12月21日（一）正式推出地瓜薯條料理包，讓民眾可以輕鬆在家享用頂呱呱經典明星商品地瓜薯條的美味，搶先獨家於頂呱呱APP商城上架，並以「3包免運費」強力促銷。

地瓜薯條為頂呱呱長銷熱門商品，平均一年大約可以賣出5,000萬根地瓜薯條，同時根據11月20日頂呱呱官方粉絲團發表之台北市2020年1月至10月銷售量統計，地瓜薯條更是內湖區銷售冠軍。

頂呱呱首次推出的冷凍料理包就以地瓜薯條為主角，頂呱呱表示，第一波的冷凍復熱商品以地瓜薯條作為主打，後續頂呱呱將持續推出復熱料理包系列商品，去滿足顧客在家隨時享受頂呱呱美味的體驗。

頂呱呱於今（21）日搶先於頂呱呱APP商城獨家上市地瓜薯條料理包，並且同步推出APP商城全城免運優惠活動，地瓜薯條一包600克，每包售價199元，現正購買3包即可達免運門檻。

(工商 )