養工處利用周末假期夜間動工拆橋，重現三重忠孝路消失已久的廣闊天際線。（新北市工務局提供／許哲瑗新北傳真）

貢獻29年的三重區忠孝陸橋上周凌晨功成身退，新北市養工處利用周末假期夜間動工拆橋，重現三重忠孝路消失已久的廣闊天際線；新北市養工處說，新北市升格至今已拆除30座使用率低且影響無障礙人行環境的陸橋，明年預計將再評估拆6座以上，回歸行人優先的人本主義。

三重區忠孝陸橋位於忠孝路一段及大智街口，因民眾反映使用率低，且樓梯墩柱佔據部分人行道，造成視覺及行人通行阻礙，養工處18日實施夜間封路，拆除陸橋的大梁及樓梯，其餘復舊工程則預計於27日前完成。

養工處說明，拆除作業依照「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，由三重區公所、養工處、交通局、警察局及地方民意代表等會勘，並透過試辦封閉改變民眾通行習慣，取民眾共識後才開始拆除工程。

三重區忠孝陸橋是今年拆除的第11座，目前全市還剩下124座，市府明年將在評估6座陸橋是否拆除，分別為樹林區坡內陸橋、土城區頂埔陸橋、新店區安忠陸橋、新店區錦秀陸橋、樹林區備內陸橋、三重區明德陸橋。

(中時 )