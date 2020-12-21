醫師蘇偉碩因多次發表反萊豬言論，遭政府「查水表」，衛福部依違反《食安法》告發。今（21）日上午衛福部長陳時中赴立法院備詢時，面對國民黨立委蔣萬安不斷追問，終於坦承告發蘇偉碩是他的決定。

蔣萬安質詢時表示，告發蘇偉碩究竟是誰決定的？陳時中先回覆，是食藥署提出相關建議。蔣萬安繼續追問是誰決定告發，陳時中結巴幾句後，脫口說出「應該是我」。

蔣萬安接著提到，行政院前發言人丁怡銘在牛肉麵事件中，指稱店家使用萊牛，造成業者損失，遭檢舉違反社會秩序維護法、涉散播假訊息，為何衛福部不告發，反而告發根據相關論文反萊豬的蘇偉碩，且提告後，未來可能因檢察官不起訴、法官判無罪，導致寒蟬效應，誰要負責？

對此，陳時中表示，相關言論很多，蘇偉碩指萊豬比搖頭丸毒250倍，會引起恐慌，對社會影響比較嚴重，強調沒有要製造寒蟬效應，僅更正錯誤訊息，「我們不得已才這樣做的」。

(中時新聞網)