北桃近來為水肥處理多次互槓，桃園市長鄭文燦21日向台北市長柯文哲喊話，桃園幫北市處理24萬頓廢棄物、新北市58萬噸，但桃園送到台北的水肥只占處理量一點點，這也是要區域共同承擔，朝向區域共同治理。

北台區域發展推動委員會今早在台北市政府舉行，對於北桃因水肥處理問題槓上，柯文哲被問到和鄭文燦碰面會否尷尬，柯直言「不會」，2人在會場上相鄰而坐，鄭多次找柯講話，柯則頻頻點頭回應，雙方有說有笑。

鄭文燦致詞時表示，區域之間有很多可以共享、責任共擔，朝向區域聯合治理方向，今年議題有40幾個，包括雲端書籍、教育，未來新北和桃園有借書合作，說不定也可和台北市一起。

他話鋒一轉提到，責任共擔是有很多責任是要共同承擔，包括垃圾、廢棄物處理，一個大區域範圍承擔，這樣的處理會更有效率，也可創造多贏。北市幫忙桃園處理水肥，量只占一點點而已，但桃園400多家處理廠跟資源化工廠，協助處理台北市跟新北市從汙泥到廢輪胎、廢日光燈管、廢寶特瓶、廢木料、各種醫療廢棄物，桃園市處理台北市大概24萬噸、新北市大概58萬噸。

鄭文燦強調，這也是要區域共同承擔，最好朝向區域共同治理 相信台灣會更有競爭力，這些計畫，未來很多提案，希望達成更大效果。

北市環保局日前說明，廢棄物處理是自由市場經濟行為，各縣市轄內合法的民營廢棄物處理或再利用機構，均可依法收受該縣市及其他縣市之廢棄物，至於縣市政府依法設置的垃圾焚化廠及水肥投入站等公共設施，功能主要在處理轄內居民產生垃圾、水肥等物質，此為縣市政府職責，與民營廢棄物處理或再利用機構的商業模式不同，兩者不該混為一談。

(中時 )