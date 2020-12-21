周一美元兌主要貨幣走高，許多國家祭出更為嚴格的防疫封鎖措施，使投資人轉向相對安全的資產。

周一亞洲早盤，英鎊跌幅最大，此前英國實施嚴格的新限制措施，以遏阻新冠狀病毒快速傳播。

此外，英脫歐談判代表未能在周末達成協議後，英國抨擊歐盟必須改變立場，此番情勢的發展，使英國在歲末年初之際無協議退出該貿易區的風險升高。

即使稍早前美國國會領導人宣布已經就9000億美元的新一輪新冠援助計畫達成協議，但這些負面氣氛仍然主導市場。

周一亞洲盤，英鎊兌美元盤中一度重挫1.1%，報1.3381美元。歐元跌0.4%，報1.22135美元。

澳洲國民銀行資深貨幣策略師Rodrigo Catril表示，封鎖的相關消息與英脫歐的僵局，仍使市場感到不安。美元的走強，大致受到英鎊下跌推動。

新冠肺炎疫苖推出使避險需求降溫，上周美元兌主要貨幣跌至兩年半新低，上周四更一度觸及89.729，為2018年4月來首見。周一盤中，美元指數上漲0.3%，報90.257。

為了防堵一個快速傳播的新冠狀病毒株，數個歐洲國家周日宣布禁止來自英國的旅客入境。

在英脫歐方面，歐盟在英國水域的捕魚權仍是一個重大的癥結點。英國衛生部長漢考克（Matt Hancock）周日表示，歐盟應該揚棄其「不合理的要求」。

不過該澳洲國民銀行分析師表示，市場氣氛仍可能迅速轉變，他預測如果在最後一刻達成英脫歐協議，明年英鎊可能升至1.50美元。他並表示，整體而言，基於疫苗與激勵措施的進展，以及美國需要大量放款為財政激勵措施提供資金，仍然描繪出2021年美元走軟的景象。

(時報資訊)