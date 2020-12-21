經濟部投審會今(21)日公布最新統計，1~11月投(增)資金額計美金81.5億(折合新臺幣2445.06億元)，年減少20.17%，惟11月單月核准金額仍創歷年同期第三高。

今年1~11月核准僑外投資件數為3157件，較去年同期減少14.63%，在核准金額部分，投(增)資金額計美金81.5億(折合新臺幣2445.06億元)，較去年同期減少20.17%，其中今年11月單月核准僑外投(增)資金額達到美金8.05億(折合新臺幣241億5153萬元)，包括英商CHAILEASE INTERNATIONAL COMPANY (UK) LIMITED以新臺幣77.46億元投資中租迪和等較大投資案，為歷年11月單月核准金額之第三高。

今年1~11月核准新設公司件數為2043件，新設公司投資金額約美金4.95億元(折合新臺幣約148.53億元)；另外，今年1~11月核准新南向國家來臺投資件數為482件，較上年同期減少18.31%，投(增)資金額計美金3.53億元(折合新臺幣105.94億元)，較去年同期減少60.65%，金額減少主要係因去年基期較高所致。

(時報資訊)