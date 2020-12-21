第11次全國科學技術會議今（21）日起連3天於台北國際會議中心舉行，產官學研界齊聚一堂，討論台灣未來科技政策發展方向。行政院長蘇貞昌出席開幕典禮時表示，科技就是國力，也是一切產業的基礎，政府會集結全體國力全力以赴。

蘇貞昌表示，全球新冠肺炎疫情在秋冬再度爆發，在許多國家再度實施鎖國封城措施之際，台灣能順利召開全科會，非常不簡單。台灣不僅防疫受到世界肯定，也是全球極少數經濟正成長的國家，一切都要感謝全體國人的共同努力。

蘇貞昌強調「科技就是國力」，是一切產業的基礎，不僅不能落後、還要與時俱進。蔡英文總統指出方向、訂定要求，無論在預算編列、場地協尋、擘畫開發及人才培訓上，政府會集結全體國力、全力以赴，並提出重要戰略需要的人才產學合作相關條例，送立院審議。

蘇貞昌感謝各界先進出席會議，運用3天時間集思廣益，檢討過去、策畫未來，請各界先進針對尚待努力之處不吝指教，表示一定會依據各方凝聚意見，為國家整體科技發展盡心盡力，希望台灣永遠在世界占有一席之地、且愈來愈亮麗。

科技部表示，「科學技術基本法」明定每4年須考量國家發展方向、社會需求情形及區域均衡發展，制定「國家科學技術發展計畫」，並須透過「全國科學技術會議」廣納各界意見。

科技部指出，此次全科會以「科技發展策略藍圖」、「台灣2030願景」等先期研究與意見徵集的基礎上，對焦2030創新、包容、永續的科技願景，同時鏈結6大核心戰略產業方案，透過部會協作及跨界共議，共同擘畫國家科技施政藍圖。

(時報資訊)