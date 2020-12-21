台中捷運問題一籮筐，川崎重工今天下午將與北捷局召開視訊會議，特別是軸心將改為法國製，後續期程有是否有確定？引起市議員的群起關心；交通局長葉昭甫說，我們尊重供應商的施作專業性，但我們更重視的是，不管哪裡製造，品質必須保證、勢必不能打折。

葉昭甫說，目前還沒收到北市府相關新聞稿或資訊，無法確定具體內容，不過北市府下午會針對中捷軸心斷裂事件召開記者會，可能會有日方人員出席，必須看下午記者會內容出來後，再做評論比較精準。

針對北捷局與川崎重工說明年2月可以更新完畢，這個時間點怎麼出來的？葉昭甫指出，我們認為這個時間點「過於樂觀」，設備抵台、安裝後，必須要有測試時間，尤其目前北捷局與川崎重工對於市府疑慮說明仍不夠清楚，必須說清楚釋疑後，後續時程安排才會更準確。

就軸心設計不符合規格？北捷局將如何處理？葉昭甫說，要求北捷局與川崎重工擴大檢測，其中，斷裂軸心進行物性、化性檢測後，結果發現物理特性的降伏強度、抗拉強度，都比設計值略低，出現物理特性不足的狀況，代表材料上的確出了問題。此外，我們要求廠商也要針對合格件再檢測，確認到底是個案還是通案，找出斷裂的實質原因，才能確認後續改善方式是否有用。

葉昭甫表示，此次北捷局與川崎報告時，並未出示第一批裝載在台中捷運列車的連結器出處證明報告書，我還是重申，不管川崎或供應商在哪裡生產設備，我們要求品質必須符合設計規範、強度必須要確實達到。

原寄望跨年中捷疏散，目前是否有替代方案？葉昭甫說，今年跨年晚會移師水湳中央公園，也是近年第一次移回市區，市府已經準備多個疏散方案，水湳場次共有4條接駁路線，主要接駁到台灣大道、市政府、秋紅谷、還有松竹車站，不管民眾搭乘台鐵或公車，都有接駁車可以抵達跨年現場。如果開車或騎車，建議停在秋紅谷或市政府搭乘接駁車，降低塞車風險。

葉昭甫強調，跨年場地周邊市府也設有3700格左右的汽車停車格、4700格左右的機車停車格，停車數量尚屬充足，不過我們還是鼓勵民眾如果要到水湳跨年晚會，多加使用接駁服務。

(中時 )