財政部長蘇建榮表示，當沖占股市交易已達3成，財政部已跟金管會討論是否要延長當沖交易降稅期間，但對於當沖交易降稅是否要常態化，仍持保留態度。

立法院財委會今天審議「所得基本稅額條例第12條及第18條條文修正草案」，財政部長蘇建榮今天列席報告與備詢。

當沖降稅將於2021年底到期，立委曾銘宗希望當沖降稅常態化，財政部長蘇建榮今(21)日在立法院財委會對此持保留態度，但是對於延長期限一事，表示已與金管會啟動討論是否延續。

國民黨立委曾銘宗質詢時表示，自己在金管會主委任內開放當沖交易，後來當沖交易的證交稅稅率在2017年從千分之3降到千分之1.5，目前預計2021年底屆期。

立委曾銘宗指出，當沖占股市交易從不到10%到今年約3成，認為當沖交易降稅對促進股市活絡、增加稅收都有發揮功能，詢問當沖交易降稅有沒有機會常態化。

財政部長蘇建榮表示，目前當沖大概占股市交易3成左右，不否認對證交稅稅收有貢獻。至於會不會延長時間，財政部已經跟金管會討論、持續研析。

曾銘宗詢問，有沒有可能一次把5年延長到10年。蘇建榮表示，因為納稅者權利保護法規定，租稅優惠本來就有一定年限，先前修法是延長5年，有需要可以再延長5年，已與金管會啟動討論。

(時報資訊)