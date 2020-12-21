譁裕(3419)隨著5G於全球商轉規模持續擴大，除穩定出貨日本客戶外，2021年美國客戶可望出現明顯成長，另外，IoT相關也為另一個利基市場，譁裕今股價開高震盪，盤中急拉，股價一度大漲7.5%，寫下2018年1月以來新高。

全球5G商轉規模越來越大，5G未來幾年邁向產業成熟，在各國電信業者積極拓展Sub-6 GHz的5G服務，並採用動態頻譜共享(DSS)技術，讓4G頻段可與5G共享，DSS能夠在較低頻段的4G環境中運行5G服務，協助增加5G覆蓋率，仍須擴建更多基地台來滿足高速連網需求，有利於譁裕4G+5G基站天線出貨，不僅如此，譁裕獨家開發透鏡天線，可以支援單頻三波束天線(主攻Sub-6GHz)與雙頻三波束天線(主攻4G+5G)，終端可應用在5G上。

法人表示，目前譁裕4G+5G產品出貨日系客戶，3.5G+4G+5G天線也將出貨美系新客戶，預期2021年日本市場平穩增長，美國市場成長將較大並為2021年營收成長主力之一，至於5G毫米波天線部分，目前仍在開發中，譁裕專注於28GHz產品開發、點對點的環境用毫米波傳輸。

另外，IoT商機部分，預計今年全台將完成安裝137.5萬具低壓AMI(智慧電表系統)，預計2024年完成300萬戶汰換智慧電表計畫，譁裕將間接受惠，IoT是譁裕另一個可以關注的市場。

(時報資訊)