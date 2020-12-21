對於2022台北市長選情，民進黨北市議員許淑華接受媒體專訪時表示，目前台北市選民結構已有慢慢改變，只要民進黨推出適合的人選，藍綠可以打到五五波態勢。

許淑華今接受《周玉蔻嗆新聞》專訪表示，她14年前參選台北市議員選舉時，那時的確藍綠比是7比3，但經過10年的洗禮後，加上現在民眾不像以前是看政黨投票，選民結構慢慢有所改變，以現今態勢來看，她評估台北市長選舉，藍綠可以打到五五波。

許淑華接著表示，只要民進黨推出的人選能囊括中間選民、年輕選民以及高知識份子的選票，要打這場選戰並不困難，只是說策略和人選很重要。

許淑華直言，民進黨很清楚這場台北市長選戰不好選，所以目前也不會非要這時間做佈局，因為仍須觀察網路聲量及社會觀感等，這部分就取決於累計能量的階段。

談及衛福部長陳時中是否會參選台北市長議題，許淑華直言，陳除了要處理防疫和食安問題外，現又要面對外界質疑是否參選台北市長，以及國民黨的不斷攻擊，似乎現在只要浮出檯面好像都沒辦法理性看待，這對於政務官或政治培養者來說，都是一種折損。

許淑華認為，現在談台北市長人選都還太早，民進黨現在該做的是，做好準備才把人選推出來，明年農曆年後就會形成一個氛圍。至於國民黨，據許淑華的觀察，她認為沒有意外就是國民黨立委蔣萬安。

(中時新聞網)