阿達新專輯《這波操作666》與知名Youtuber「欸你這週要幹嘛」合作，他為了讓兩人點頭答應，「設局」許久，甚至先把歌寫好才邀請合作。新歌〈一起放個假〉成功邀請Ariel和堂妹Shine入鏡，展現「後疫情時代」的旅行方式，阿達透過合成動畫方式，看似遊覽各種名勝、場景，結果只是「超腦補旅行」。

「欸你這週要幹嘛」姐姐Ariel笑說，「當初阿達邀請我們合作，說有沒有興趣一起寫個歌？結果我答應他10秒後，他就說，我寫好了！根本就是先斬後奏！」她表示，雖然之前也曾和其他歌手合作，但要在正式專輯中合唱卻是第一次，要進錄音室還要一起拍MV，讓姊妹倆緊張不已。阿達則說，這局他「設計」已久，寫〈一起放個假〉時，一直在看兩人的影片，覺得超級紓壓，「感覺好像跟她們一起出去玩，很療癒。」他透露，因為疫情大家都悶壞了，正好對於「欸你這週要幹嘛」這句標語印象深刻，於是一直想寫一首朋友一起出去玩、氣氛輕鬆的歌曲，「如果她們不願意合作，這首歌就不會發行了！」

雖然平時直播毫不怯場，Ariel在錄音室卻差點臨陣脫逃，直呼：「聽到自己的聲音很不習慣！」阿達說，他好說歹說、甚至強調她不會是主要演唱者，才說服Ariel繼續錄音，Ariel笑稱：「結果聽到成品，副歌第一段第一句就是我的聲音，覺得又被設計了。」阿達說，MV影像和歌詞中到處玩吃香喝辣的內容完全相反，事實上哪裡也沒去，只是宅在家裡一邊吃火鍋一邊模仿、想像各種旅行的情境。比如在浴缸中划船、把馬桶座墊當成飛機窗戶等等，雖然場景包括埃及、倫敦、南極等，卻全是在綠幕前靠想像力演出，是一種「腦補旅行」的概念。

《這波操作666》包裝宛如電玩遊戲片，專輯封面力邀新銳插畫家Peter Mann搭配金曲裝幀設計吳建龍，巧妙將專輯歌曲內容化為奇幻日系風格，連阿達本人也2D化，專輯本身是一片遊戲軟體，把遊戲片放入主機中，就能進入《這波操作666》的遊戲世界。

阿達腦補旅遊在浴缸裡划船。（環球音樂提供）

阿達和「欸你這週要幹嘛」合作，MV中應景大吃火鍋。（環球音樂提供）

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