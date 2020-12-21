嘉義市長黃敏惠強調施政要回應市民的需求及期待，打造全齡共享的城市。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠肯定市府團隊努力打拚創造城市價值。（廖素慧攝）

嘉義市里長、議員參加黃敏惠市長施政2周年活動。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠回任滿2年，21日舉辦「凝聚前進的力量」施政2周年記者會，她表示，今年新冠疫情衝擊經濟，市府團隊用教育、活動及節慶等創新作為，帶動產業振興、轉型，知名品牌無印良品、誠品陸續進駐嘉義市。

黃敏惠表示，市府施政要能回應市民的需求，讓施政走在對的道路，所以嘉義市2019年經濟成長再創新高、2020年健康城市非六都之冠等政績亮眼，嘉義市正走在成為「台灣西部新都心」的路上。

黃敏惠表示，明年要舉辦「2021台灣設計展」，這是彰雲嘉嘉地區第一次舉辦，是改變嘉義市的一把鑰匙，市府將用創新讓城市進步與改變，帶領產業與品牌走向國際化。

黃敏惠接受媒體訪問時表示，施政的困難是「溝通」，改革不容易，要與人民、民意代表溝通，例如科技執法，因為要改善中山路交通動線順暢、減少事故，還有基礎建設也是要先破壞，但經過不斷溝通總能獲得支持，造就共好的城市。

媒體提問是否為2年後競選連任凝聚力量？黃敏惠說，她務實認真做好每一件事，最後結果仍由民眾決定，民眾的期待就是她努力的方向。

記者會中播放《凝聚前進的力量─施政2周年成果影片》，呈現觀光、交通、文化、教育、青年、健康等創新施政成果，以及鐵路高架化翻轉城市發展、工程建設改善區域好品質、美學設計開創城市新風貌、產業創生力拚經濟成長、社會應援為民服務等各項施政成果。

(中時 )