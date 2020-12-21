台中市衛生局再添購5600多劑流感疫苗，21日起開放設籍台中市或在台中市工作、就學的民眾（不限年齡）免費接種，民眾可持相關證件前往全市30家衛生所接種。衛生局長曾梓展說，市府自購已接種1萬5930劑，賸餘5845劑，含社會局居家托育人員263劑。

曾梓展指出，台中市公費流感疫苗已接種72萬多劑，使用率達採購量的97.7％；台中市目前6個月至學齡前幼兒接種率為54.8％，仍低於目標接種率55.5％，呼籲家長儘速帶家中嬰幼兒前往合約院所完成流感疫苗接種，如為初次接種者應相隔4週以上接種第二劑。

曾梓展說，台中市流感疫苗總採購76萬3075劑，包括公費74萬1300劑，自購2萬1775劑，公費74萬1300劑已接種72萬7939劑，目前賸餘1萬3274劑，市府自購已接種1萬5930劑，賸餘5845劑，含社會局居家托育人員263劑。

衛生局說，為避免若禽畜流感發生，致禽畜養殖業及動物防疫人員因接觸造成流感大流行，衛生局呼籲禽畜（雞、鴨、鵝、豬、火雞、駝鳥）養殖業、屠宰、運輸、化製業等人員及參與動物防疫工作人員，儘速完成接種。

衛生局強調，疾病管制署資料顯示，截至12月14日止，全國流感併發重症病例累計443例，台中市流感併發重症個案累計35例，其中60歲以上占51.4％，50至59歲占17.1％；且82.9％有慢性病史（心臟病及糖尿病等），另重症個案中有91.4％無接種流感疫苗。

(中時 )