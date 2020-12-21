鐘母撫拭著愛女的頭蓋骨包裝，含淚啜泣，氣氛令人動容。（程炳璋攝）

鐘女21日中午被推出加護病房，母親（紫色外套者）跟著病床哭泣叫喊愛女。（程炳璋攝）

下班遭酒駕重創 安南醫院護理師急救21天拔管

台南市安南區長和路與慶和路口1日發生鐘姓小護士遭酒駕無照的溫姓駕駛撞成重傷昏迷，醫院搶救21天宣布回天乏術，鐘家人21日悲痛同意拔管，陪伴鐘女留一口氣回家，安南醫院護理師在加護病房列隊，送同事最後一程。

21歲鐘姓護理師曾是低收入戶，她在安南醫院工作1年多，幫助全家脫貧，是家中主要經濟支柱，1日凌晨1時許從醫院下班騎車回家，卻在醫院附近的長和路與慶和路口，遭酒駕又無照（酒測值○.31毫克）的20歲溫男撞成重傷。

鐘女當場昏迷，送醫急救昏迷指數3，全院護理師發起寫祈願卡片、折紙鶴期盼同事病情好轉，台南市議員林燕祝協助家屬，代其在台南市社會局成立捐款帳戶，台南市長黃偉哲16日赴醫院探視，表示社會局已募款到265萬元。

經過21天加護病房搶救，鐘女腦部已感染敗血症壞死，兩位主治醫師程正鑫、許正義沉痛宣布搶救回天乏術，在家屬同意下，21日上午11點10分拔管，留一口氣回家。

鐘女急救無效，她的服務單位，安南醫院消化科護理師齊聚加護病房，同事輪番在病榻前含淚俯身細語，送鐘女最後一程。

鐘母帶著2女兒、女婿與小兒子到醫院接鐘女回家，院方將愛女的頭蓋骨包裝好交給她時，她淚眼婆娑抱在懷裡不停撫拭，景象令人動容。

院方約中午11時50分將鐘女推出加護病房，家人、同事隨侍在推床邊，一路送至地下室坐車回家。

林燕祝表示，社會局募得的265萬善款，至今仍在市府帳戶中，鐘家人至今仍未收到，鐘家除了呼籲民眾停止捐款，也對黃偉哲16日拿著放大捐款支票樣本到醫院的舉動表示感覺不好，鐘母強調，「我是失去女兒，不是中獎」。

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(中時 )