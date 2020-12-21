中市大肚區遊園路，20日約下午17點，37歲洪姓男子邀約37歲楊姓男子等親友共8人餐敘，不料酒過三巡，數人發生爭執拉扯，台中市警局烏日分局派出4車8名員警到場制止，但多人借酒壯膽，頻頻對員警推擠叫囂，員警只得採取強制力，當場逮捕3人，訊後將洪、楊二人依妨害公務罪移送法辦。

洪男疑是工作不順利，20日傍晚邀約楊男等親友團，在住家喝酒聊天，不料席間洪男與楊男，言語不合雙方發生口角爭執，進而拉扯，有親友急著勸架未果，雪上加霜，情況越演越烈。

台中市警局烏日分局瑞井派出所二名員警首先到場，立即試著將雙方隔離，但過程中在場人士反而推擠並辱罵員警，一老者試著勸阻也無效，員警只得緊急呼叫支援，並使用辣椒水阻止多人脫序行為，現場逮捕三人，訊後將洪、楊2人，依刑法妨害公務罪予以移送從嚴查辦。

過程中除洪、楊2人多處擦挫傷外，有3名員警也身上多處擦挫傷，但仍不負使命，逮捕滋事份子。警方呼籲民眾切勿藉故生端，絕不容許不法行為挑戰公權力，並將以優勢警力且強力壓制滋事份子，以維護市民安心的生活環境。

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(中時 )