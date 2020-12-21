旭富(4119)一把火將蘆竹海湖整個廠區付之一炬，初估損失8億元，還要賠償鄰近4間工廠，由於這部分有保險理賠影響財務面並不大，公司指出新廠重建期間至少需6個月，但市場真正憂心的是，後續還需要重新接受各國查廠及試產，到底要花上多少時間，才能投產並恢復到之前的產能，是未來的觀察重點。

旭富2020年業績表現十分出色，產品包括抗癲癇(VA)、Duloxetine都有不錯的成長，再加上奎寧產品因疫情需求有高價急單挹注，前三季EPS 8.04元，已賺贏去年全年的7.19元，前11月營收26.11億元，年成長率18.2%，法人先前甚至樂觀看好，旭富今年可望賺進一個股本。不過，在廠房發生火災後，2021年的訂單恐將明顯下滑，後續產能是否可以順利恢復供應還有待觀察，短期受損嚴重，法人對營運表現偏向保守看待。

旭富廠區生產線幾乎全毀，還好和客戶並沒有簽訂長期訂單合約，暫時沒有違約金問題產生。目前消防隊封鎖現場，公司人員並不能進入評估整體廠區損失情形，由於公司只有一個生產廠區，並沒有其他廠區可進行生產，而且製藥產線還有GMP認證等問題，很難將訂單轉移給同業。

旭富主要的產品為抗癲癇(VA)、免疫抑制劑(HCLQ)、SMMA(抗憂鬱)、PGA(帕金森氏症)、大麻類中間體與原料藥，這些產品逾公司營收的9成，多數是屬於外國客戶，由於產品過於獨特，雖然旭富廠房被燒，但法人指出，台灣原料藥同業中，並沒有受惠同品項產品的直接轉單，或是同類別的間接轉單。

旭富是羥氯奎寧原料藥全球第2大生產商，發言人財務經理楊文禎說，奎寧對新冠狀病毒疾病治療並沒有明顯療效，現在已恢復到既有免疫系統失調的運用，還有其他國家廠商在製造，公司雖無法對客戶出貨，但全球市場並不會供需失衡。

旭富目前員工約270人，火災過後產線全面停產，是否會衝擊到員工的生計，旭富強調，全體員工農曆年前的薪水不受到影響，但是因為廠區付之一炬，研發作業和生產線都暫停，是否會放無薪假，未來公司內部將討論是否執行，目前還沒有定論。

(時報資訊)