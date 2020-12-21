美國航太製造商洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）周日宣布，將以44億美元收購美國火箭發動機製造商洛克達因航太公司（Aerojet Rocketdyne Holdings）。

自泰克萊特（Jim Taiclet）6月接任執行長以來，這是洛克希德·馬丁最大的一筆收購案。在SpaceX與Blue Origin等後起之秀開始爭奪美國政府的航太合約之際，這位新執行長正試圖強化公司在推進系統方面的能力。

該執行長在聲明中表示：「收購洛克達因將保留並強化國內國防工業基礎的必要組成部分，並為我們的客戶與美國納稅人降低成本。」

洛克希德表示，將以每股56美元收購洛克達因，較洛克達因上周五收盤價溢價33%。洛克希德並表示，在支付結帳前特別股利後，收購價格將降至每股51美元。

洛克希德的航空、導彈與射控系統產品已經採用洛克達因的推進系統。洛克希德表示，基於公司在軍防領域的主導地位，這項交易仍待監管機構審查，預計將於2021年下半年完成交易。

(時報資訊)