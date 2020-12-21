韓國在歷經過去連續5日，每日確診人數都破千位大關後，21日終於降到千位以下。但是，全韓累計染疫患者已突破5萬大關，以及每日因疫犧牲者再度創下新高。如何將這兩項疫情相關數字下降，才是讓韓國政府真正頭痛地方。

根據韓國疾病預防控制局（KDCA）最新數據，新確診病例達926位，染疫總數已突破5萬，達50591例。至於每日因疫死亡人數，同步創下24人歷史新高，累計總犧牲人數達698人。

紀錄顯示，在一個月前的11月20日，韓國染疫總數已逾3萬，經過20天的時間，染疫韓國民眾增至4萬。之後又僅需11天，這數字就從4萬，急速暴增至5萬。

韓國從12月13日起，每日確診數首次突破千人大關，從16日開始已連續5日，每日確診數都維持在四位數已上。疫情專家認為，今(21)日新染疫者雖掉落至千人以下，但也不用高興太早，大部分原因是周末假期，接受栓篩韓國民眾也較平日減少所致。

冬天提供病毒有利擴散環境，使得韓國這次第3波疫情，變得更難抑制。另外，因為病毒分散出現在零星不同社區，讓追查感染源頭與途徑，更加難上加難。

韓國首次出現疫情大爆發，是在2月下旬到3月初，跟東南部大邱市一座教堂有關。第二波是在8月下旬，也是跟首爾北部一座教堂與抗議集會有關。

根據韓國醫療系統最新數據，染疫患者不斷被送進醫院，造成大首地區目前只剩下3張重症監護病床可供使用。由於缺少病床，首爾市內共有368名患者，只能先待在家中等候騰出的空病床。

(時報資訊)