氣象局今天公布109到110年跨年日沒日出資料，110年全台平地最早日出在台東蘭嶼東清，本島平地第一道曙光將在屏東鵝鑾鼻。

中央氣象局今天公布民國109至110年跨年日沒日出資料，110年元旦台灣平地最早日出時間預估是清晨6時33分，地點在蘭嶼東清部落；本島最早是屏東鵝鑾鼻，時間是清晨6時35分。

109年最後日落部分，本島最晚日沒處在台南安平及高雄旗津、屏東關山等地，預估時間是下午5時25分；全台最晚日沒處在太平島，預計時間是下午6時12分。

氣象局表示，日出日沒時刻是指在大氣條件為平均的狀況下，觀測者所見太陽圓盤面的上緣與地平線相交接的時刻。

氣象局說，實際上日出日沒時，由於大氣環境造成不同的折射率，以及觀測者所在位置因地勢較高等因素影響，所見日出日沒時刻常會提早或延後。

氣象局也提醒，民眾若想拍攝地平日出日沒的場景，請提早10分鐘做準備。（編輯：張雅淨）1091221

(中央社)