今天是節氣中的冬至，你吃湯圓了嗎？來到年末，大家都很好奇自己的運勢如何發展，運勢命理老師艾菲爾預測十二生肖12/21~1/4的冬至運勢，來看看你的生肖這段日子該注意哪些細節吧！

▍生肖鼠

你也許覺得這個世界就是如此，自己的人生就是如此，那是因為你只看著同一個方向，其實方向無限多，可以試著去聽鳥鳴、風吹過樹葉的聲音，孩子的笑聲，你會發現生命是美好的。工作上，繁忙的工作似乎壓著你透不過氣，年底了，給自己個假期吧，賺錢就是為了可以花錢。感情上，在聚會上遇見感覺不錯的人，要個連絡方式吧。

▍生肖牛

若要人不知除非己莫為，自己的所作所為看似可以欺瞞過他人，但是你瞞不了自己的真心。你需要誠實面對自己的內心，正直是一個很美好的特質。工作上，業績會有一個意外的轉機，要好好抓住，你的發光機會在你努力多時後，終於到來。感情上，會有一個奇蹟出現在轉角，隨時迎接這禮物，迎接一個新的關係。

▍生肖虎

你想做的事情，是會成功的，只要不被自己過多無用的想法絆住，勇敢踏出那一步，之後你真的會很感謝自己當初的那一步。沒有跨出，永遠都只是在空想，是沒有任何幫助的。工作上，會有一個階段的結束，也許是人事調動，也許是一個案子的結束，也有可能會獲得一筆紅利。感情上，桃花運很好，是改變自己風格的好時機。

▍生肖兔

你的潛力是無窮的，千萬不要被現實給綁架住，永遠要相信自己。想轉職、創業，都可以去執行，未來在等著你開創，工作上，有機會出現桃花，也或許是你最近的人面桃花不錯，可趁著機會多多出外拜訪客戶。感情上，桃花滾滾而來，多出門參加一些活動或者是藝文學習，桃花都藏在那。

▍生肖龍

以前的你，其實並不等於未來的你。當你想改變的時候，此刻你就已經重生。而且也要記住，過去的事情，並不代表未來也同樣會這樣發生，未來是一個嶄新的開始，你該開始卸下你的包袱了。工作上，有機會晉升，但也代表著承接更重大的責任，多去親近大自然，調解你的壓力。感情上，先把自己調整好，你真的有想要開始另一段新的關係了嗎？

▍生肖蛇

近來要多注意自己的身體，以往曾有過的舊疾，找個時間再去複診檢查，身體是人生的基石，真的要好好重視。最近有什麼心事最好多找朋友出來聊聊，或者是寫下來都是一個不錯的方法。工作上有點倦怠感，先把該做的事情做好，然後把重心放在生活上，去做自己喜歡的活動，或做一些藝術創作抒發心情。感情上，近期最好不要衝動。

▍生肖馬

不要害怕跌倒，失敗就是為了要成功，同時失敗也是成功的養分，所以大膽跨出去做吧，想做的就去做，然後單純的去相信，你會意外你居然辦到了。工作上，不被人洗臉，你不會發現自己的缺點，如果總是一帆風順，你學不到東西。感情上，桃花意外的飄進來，誰都永遠無法先做好準備，擁抱這機會吧。

▍生肖羊

勇敢地說出自己想說的話吧，重新拿回你的力量，做真正的自己，當你說出的時候，會意外發現大家都認真聆聽，所以永遠不要小看自己的力量。工作上，給自己一個機會，嘗試新的方法去解決這問題，或者是接受別人的建議，你不試你永遠不知道。感情上，與曖昧對象終於步入新的下一階段，尚未有對象的人，時機未到。

▍生肖猴

生肖猴的人雖然有領導者的風範，但是要記得帶人要帶心，要去培養自己的同理心，去多替他人著想，而不是站在自己的角度看事情。工作上，困難發生，是要提醒你長久以來一直忽視的部分，所以你應該感到高興，這是一個讓你生命更完整的機會。感情上，多去拓展自己的交友圈，先從自已感興趣的領域去發展也不錯，桃花喜上梢頭。

▍生肖雞

可以多去嘗試不同的活動，或去學習自己一直以來想嘗試的領域，最近的學習運不錯，會有不錯的收穫。工作上，會有貴人相助，但是自己的光芒可能太過於顯露，而讓人眼紅，這時候就得靠你的智慧去化解了。金錢運部分，最近會有額外的收入。感情上，會有舊人現身的跡象，讓你的心再次起了漣漪，不過同時也會出現新的機會，聽聽你自己內在的聲音吧！

▍生肖狗

勇敢站起來為自己發聲吧！你可以拿回你自己的力量，與對方或另一伴去溝通，說出自己內心的話，說不定對方會意外你居然有這種想法，而開始願意去改變，因為你不說對方也永遠不知道。工作上，勢如破竹，趁著這股氣勢，去做自己想做的事情，小人扯後腿，無視他就好。感情上，若是一直隨緣也不是不可以。只是就晚成。

▍生肖豬

年末了，可以把過去的束縛、包袱放下，未來的人生是一個嶄新的開始，也要了解過去並不會等於未來，因為未來是可以開創的。工作上，自己該做的事情還是要做好，也不要被自己的想法困住，讓這能量流動起來，你就會順風順水了。感情上，可以多為自己添件新衣，增加自己的魅力，你們是吸引人注目的一群人。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「 塔羅牌老師艾菲爾 」粉絲團】

(中時新聞網)