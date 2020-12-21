副總統賴清德在今天（21日）前往宜蘭，與宜蘭市長江聰淵等人陪同幼童一起過冬至，賴清德不只扮演說故事的嘉賓，還與幼童們一起搓湯圓、品嘗湯圓，會後媒體詢問萊豬等議題時，賴清德並未回應。

賴清德抵達宜蘭市立幼兒園金六結分班後，擔任起說「冬至傳說」故事的來賓，併出題讓學童們回答，與學童互動熱絡。

宜蘭市長江聰淵說，歡迎副總統來到宜蘭、來到幼兒園，市立幼兒園有5個分班，在傳統教學上加上創新元素，看到小朋友可以快樂學習成長，融入我們在地文化教學，這是教育的核心價值。

(中時 )