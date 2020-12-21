由ONE老師、村田雄介老師原作，日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(21)日宣布，配合年末佳節，將迎來聖誕版本更新，即日起官方團隊陸續祭出聖誕節主題活動「聖誕狂歡曲」、節慶登入活動「聖誕節豪華送禮」及S 級英雄「超合金黑光」熱鬧回歸。屆時英雄們熟悉的主城街道將被各種聖誕元素盛大裝點，瀰漫濃濃歡樂耶誕氛圍。遊戲內將上線「聖誕大盜」、「聖誕許願」與「裝飾聖誕樹」等特殊限定活動，玩家只要於活動期間，完成等材料收集或指定任務，即可獲得聖誕節限定活動道具等超值虛寶。與此同時，官方同步公開「深海王 聖誕惡徒」全新聖誕造型時裝，想讓深海霸主披上華麗外衣就趁現在！喜愛《一拳超人：最強之男》的英雄玩家們千萬別錯過此系列精彩內容，快號召親朋好友一起參加年末狂歡活動，共同度過與眾不同的暖心聖誕！

《一拳超人：最強之男》繁中版 聖誕季節限定 「深海王 聖誕惡徒」全新時裝 12 月 22 日高調亮相！

《一拳超人：最強之男》「超合金黑光」復刻登場！猛烈技能設定公開！

超合金黑光，S級第11名英雄，全身黝黑的肌肉男性英雄，以肉搏格鬥作為戰鬥方式。

S級英雄 超合金黑光

聲優：日野聰

系列：格鬥

陣營：英雄

定位：同排免傷、承擔傷害

技能：

合金重拳：對單體目標造成120%攻擊力傷害，並使自身「堅韌」(吸收10%自身生命值傷害)。

合金火箭炮：對十字範圍目標造成130%攻擊力傷害，並有100%機率使主目標「受傷」2回合(被攻擊時追加50%攻擊力的額外傷害)，為生命值較低的2名隊友分擔40%受到的傷害2回合，通過分擔受到的傷害降低20%(生命值低於20%不在分擔)。

鋼化肌肉：開戰後為同排隊友及自身提高40%絕技免傷率，持續2回合。每場戰鬥首次受到致命傷害後，會以自身最大生命的30%復活。永久增加自身生命值。限制解除到5星可增強被動效果。

《一拳超人：最強之男》繁中版 S級英雄「超合金黑光」歡慶聖誕強勢回歸！

《一拳超人：最強之男》「SSR超合金黑光」定向招募回歸、聖誕節主題活動隆重登場！

【活動1】「SSR超合金黑光」定向招募

活動時間：2020.12.22 05:00 - 2020.12.27 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「定向招募」卡池抽卡，抽中指定「SSR超合金黑光」機率將大幅提升。

【活動2】「SSR超合金黑光」定向有禮限時回饋

活動時間：2020.12.22 05:00 - 2020.12.27 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「定向招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

【活動3】「SSR超合金黑光」角色試煉

活動時間：2020.12.22 05:00 - 2020.12.27 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用「SSR超合金黑光」完成指定任務，即可獲得豐富獎勵。

《一拳超人：最強之男》繁中版「SSR超合金黑光」定向招募活動 12 月 22 日二度熱血展開！

【活動4】聖誕節豪華送禮

活動時間：2020.12.21 05:00 - 2020.12.29 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，即可領取聖誕節專屬登入獎勵，連續登入7天更可獲得聖誕節專屬形象徽章。

《一拳超人：最強之男》繁中版 聖誕節送禮活動 12 月 21 日熱情登場！豪華虛寶大方送！

【活動5】「深海王 聖誕惡徒」節慶造型及照片箱限時登場

活動時間：2020.12.23 05:00 - 2021.01.06 05:00

活動內容：凡於活動期間至超市時裝區以經費購買「深海王 聖誕惡徒」角色的時裝券，即可成功解鎖獲得該角色全新時裝，累積完成收集時裝角色還可額外獲得相冊獎勵。

相冊收集獎勵

1張：穿戴時自身免傷率+2%

3張：獲得「深海王 聖誕惡徒」手辦

5張：穿戴時自身傷害率+2%

6張：全體角色生命+1%

《一拳超人：最強之男》官方粉絲頁驚喜活動慶祝！聖誕節限定頭像框送給你！

【活動】聖誕特效頭像框

活動時間：2020.12.25 18:00 - 2020.12.28 23:59

活動內容：為歡慶聖誕節，特別推出FB官方粉絲頁限定『聖誕特效頭像框』。凡於活動期間內更換頭像框並於粉絲頁活動貼文按讚留言，就有機會獲得額外驚喜虛寶獎勵。

※上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

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(科技)