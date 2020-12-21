台中捷運綠線試營運6天，因列車軸心斷裂停駛，川崎重工下午會向北捷局報告。台中市交通局表示，目前還沒收到北市府相關新聞稿或資訊，無法確定具體內容，不過北市府下午會針對中捷軸心斷裂事件召開記者會，可能會有日方人員出席，到時候再做評論比較精準。

交通局長葉昭甫指出，前次北捷局跟川崎重工向台中市府報告時，有提出供應商會採用法國製軸心，他們尊重供應商的施作專業性，但更重視的是，不管哪裡製造，品質必須保證、勢必不能打折。

至於北捷局與川崎重工指明年2月可以更新完畢。葉昭甫強調，這個時間點「過於樂觀」，設備抵台、安裝後，必須要有測試時間，尤其目前北捷局與川崎重工對於市府疑慮說明仍不夠清楚，必須說清楚釋疑後，後續時程安排才會更準確。

葉昭甫表示，市府要求北捷局與川崎重工擴大檢測，其中，斷裂軸心進行物性、化性檢測後，結果發現物理特性的降伏強度、抗拉強度，都比設計值略低，出現物理特性不足的狀況，代表材料上的確出了問題。

此外，市府要求廠商也要針對合格件再檢測，確認到底是個案還是通案，找出斷裂的實質原因，才能確認後續改善方式是否有用。

而今年跨年晚會移師水湳中央公園，原寄望中捷疏散人潮，目前是否有替代方案？葉昭甫指出，市府已準備多個疏散方案，水湳場次共有4條接駁路線，主要接駁到台灣大道、市政府、秋紅谷、還有松竹車站，不管民眾搭乘台鐵或公車，都有接駁車可以抵達跨年現場。如果開車或騎車，建議停在秋紅谷或市政府搭乘接駁車，降低塞車風險。

此外，跨年場地周邊市府也設有3700格左右的汽車停車格、4700格左右的機車停車格，停車數量尚屬充足，不過我們還是鼓勵民眾如果要到水湳跨年晚會，多加使用接駁服務。

(中時 )