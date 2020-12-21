為落實資本市場藍圖、強化與國際證券機構交流，證交所攜手集保結算所，18日與蒙古金管會、財政部、交易所、結算所、集保、證券公會及保銀等當地證券市場主要單位，共同舉辦「台蒙資本市場業務交流視訊研討會」。

此次「台蒙資本市場業務交流視訊研討會」上半場由證交所總經理簡立忠及集保董事長林修銘董事長代表，與蒙古證券產業重要單位進行首長會談，下半場則針對結算交割制度主軸進行實務研討。

此次會議緣於蒙古證券市場今年初推動T+2日結算交割周期，欲藉由雙方業務交流瞭解台灣成功經驗。籌辦過程中雖受新冠肺炎疫情影響，無法進行實體會議，但藉由數位方式舉辦雙方線上會議，除讓國際交流不致中斷，也達到持續提升台灣資本市場國際能見度目的。

證交所及集保指出，台蒙資本市場長期維持友好關係，蒙古交易所與證交所2002年即簽署合作備忘錄，蒙古結算所、蒙古集保2公司前身的蒙古結算及集保公司，亦曾分別與證交所及台灣集保簽訂合作備忘錄。

在良好合作基礎下，台灣自2002年起即持續提供蒙古交易所、蒙古結算所、蒙古集保公司上市、交易、結算、監視、電腦系統、帳簿劃撥等業務教育訓練課程，並辦理人員交流。2014年更由金管會率團前往蒙古，協助該國建立興櫃制度、存款保險和金融人才培訓。

簡立忠表示，面對疫情衝擊，全球各資本市場均提出應變措施，以適應新常態。台灣不僅提出應變方案，並持續推出各類資本市場興革措施，確保市場穩定性、提升市場效率及增加投資人參與度。台蒙市場今年均化危機為轉機、推出新措施，持續帶領資本市場升級。

林修銘則表示，蒙古結算所及蒙古集保公司均為亞太地區集保組織（ACG）會員，很高興能藉此分享台灣成功經驗。在全球經濟蒙受疫情影響下，促進資本市場正向發展的活動更顯得特別有意義，期望能與蒙古共同盡力，使亞洲資本市場更健全。

台灣加權股價指數在12月初突破「萬四」關卡新高，而「集保e存摺」用戶亦已突破169萬戶、並持續成長。集保指出，健全的資本市場基礎建設，以及今年推出的逐筆交易與盤中零股交易，均有助於台灣證券市場蓬勃發展，提升效率並推廣普惠金融。

集保表示，透過此次國際交流，使台灣成功經驗再次揚名海外。未來將持續配合政府政策，積極推動國際合作，掌握全球資本市場最新趨勢，並於國際舞台上展現台灣市場多元創新的優質形象，強化在國際資本市場的地位。

(時報資訊)