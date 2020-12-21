在台灣行之多年的機車「兩段式左轉」，儘管備受部分機車族詬病，但仍是目前地方政府在道路管理上的一項重要設計。一名網友在臉書分享「七段式左轉」，被其他網友熱烈分享，直呼這標示實在太鬼打牆了！

「左轉好難！」臉書社團新·路上觀察學院PO出一張標示，指示路線讓人看了滿頭問號，「是要怎麼騎？」左下方提醒「往西港外環道車輛，請直行由橋下迴轉」。

有網友指出，這個「曲折到懷疑人生」的道路在台南，因上方有西港大橋，橋身又橫跨曾文溪，加上分隔島，根本沒辦法直接轉，才會做出這樣的設計。

網友虧「台北人還在那邊吵兩段式，我們七段都沒叫了」、「集滿七個右轉換一個左轉」、「迷宮系設計的」、「看起來像打一個蝴蝶結」、「騎士走完這些彎，會不會忘了要去哪」。

當地網友討論，西港大橋下的待轉區相當危險，甚至一不小心就變成「保齡球瓶區」，「西港那邊的交通，真的讓人搖頭」、「建案帶動人潮，車流量愈來愈大了」。

(中時新聞網)