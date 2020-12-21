台灣大(3045)旗下行動閱讀平台myBook公布2020年度用戶閱讀趨勢，總閱讀時數首度突破百萬大關，年度用戶平均閱讀量更提升至4.2本書，相較去年的3.6本書成長了16%，且在疫情影響之下，防疫、健康、投資成為用戶最關心的議題前三名。

台灣大表示，myBook用戶以40~49歲會員最多，其次是30~39歲，男女比約為1：1，其中男性偏好閱讀前三名為商業企管、心靈勵志、金融理財，女性則偏好文學小說、健康養生、休閒旅遊。而閱讀時間則以通勤期間的時數達到最高。除了電子書、電子雜誌與電子漫畫，myBook長期經營多樣主題月租服務，包括熱門雜誌、語言學習、親子童書、言情/文學小說等，讓用戶在零碎時間能夠隨手讀，其中更以《雜誌樂讀包》最受用戶喜愛，另外，在疫情影響下居家知識學習成為趨勢，《互動學外語》的訂閱人數相較去年穩定成長，其中英文學習相關刊物閱讀率最高。

台灣大表示，疫情影響國人出門意願，也讓閱讀行為產生新的形態，讀者在電商購買紙本書籍，除了閱讀外更當作收藏品，同時也會購買電子書隨身攜帶閱讀，myBook也與最強電商通路momo攜手合作，推出紙電版本一次收藏合購方案(紙本書+電子書)，也帶動雙11活動的銷售本數更是相較去年成長6倍之多。

另外，台灣大基金會也攜手社團法人中華基督教救助協會，共同舉辦「微樂心溫度」活動，為303位弱勢孩童一對一募集聖誕禮物，短短23天內便達成目標，台灣大總經理林之晨也主動認捐11份禮物，希望藉此拋磚引玉，由台灣大基金會所舉辦的「微樂心溫度」邁入第五屆，每年號召全民一起透過「微樂志工」公益平台網站或APP認捐禮物，五年來攜手眾多公益夥伴共募捐到1484份暖心物資。

(時報資訊)