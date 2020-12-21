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針對聖誕佳節與新年假期，戰遊網（Wargaming.net）旗下《戰車世界》、《戰車世界：閃擊戰》以及《戰車世界：僱傭兵》個別推出歡慶活動，準備各式各樣的獎勵，準備與玩家一同開心的迎接2021年！

《戰車世界：閃擊戰》

歡慶聖誕節及新年，《戰車世界：閃擊戰》將於即日起至1月4日推出15個關卡的Yuletide Express活動，玩家會需要叮噹鈴繼續完成關卡，叮噹鈴則可以藉由贏得戰鬥獲得，活動結束後，玩家還有機會獲得V階中型加值戰車或VII中型加值戰車T26E3 Eagle 7。

即日起，《戰車世界：閃擊戰》將於官網上進行一年一度的佳節拍賣，開放數量限定的稀有家值戰車讓玩家進行競標，玩家將有機會以超優惠的價格獲得想要的車輛！

另外，廣受玩家歡迎的「地心引力模式」將於12月28日重返《戰車世界：閃擊戰》，並將一路持續到1月3日，玩家將能於全新的冬季主題地圖上盡情遊玩。

最後，《戰車世界：閃擊戰》年底前將贈送玩家每人一份聖誕禮物，請玩家們盡請期待！

《戰遊網》旗下遊戲推出年底歡慶活動，準備多種豐富獎勵送給玩家！(圖/戰遊網提供)

《戰車世界：僱傭兵》

今年佳節，12月24日至1月4日，《戰車世界：僱傭兵》將推出為期12天的Tanksmas活動，玩家將能藉由參與活動賺取大量免費物品，包括迷彩券、免費的經驗值以及銀幣等。完成任務的玩家將能獲得Tanksmas鑰匙卡還有Top Secret鑰匙卡，兩者均含價值不斐的特殊乘組員、金幣與高級車輛等隨機贈品。

另外，作為額外獎勵，凡完成活動的活動將能免費獲得瑞典VIII階中型戰車Draugen Lansen C以及日本III階輕型戰車Ke-Ni B。

《戰車世界》PC

《戰車世界》先前已於12月9日推出盛大規模的「2021 節日大作戰」，並由老牌動作演員查克羅禮士 (Chuck Norris) 擔任活動大使。自活動推出以來，玩家已開始在山間小鎮上裝飾街道，每天從幸運仙女獲得禮物，還能獲得各種獎金、獎勵與禮物，包括「自動裝填系統」的德國IV階加值驅逐戰車 Pz.Sfl. IC。「2021 節日大作戰」將持續到明年的1月11日，還沒參加的玩家還有機會，千萬不要錯過！

2021 節日大作戰即將來到 《戰車世界》！

(科技)