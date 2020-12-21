美國媒體推測拜登上任後，可能提名迪士尼前執行長艾格擔任駐中國大使，引發關注。美國參議員克魯茲痛批好萊塢片商討好中國，遵守中共審查制度，還舉「捍衛戰士」等片為例。

克魯茲（Ted Cruz）今天在推特上傳他演說的影片。他表示，向中國共產黨審查制度低頭的好萊塢億萬富豪，包括迪士尼（Disney）前執行長艾格（Bob Iger），身為民主黨政治獻金大戶的他如今可能成為下一任駐中國大使。

他說，迪士尼最近推出電影真人版「花木蘭」（Mulan），電影導演甚至形容這部作品是給中國的情書，這封情書並不含蓄，因為片尾的感謝名單赫見在新疆打壓維吾爾族的中共有關當局，他們經營「集中營」（再教育營）關押百萬名維吾爾族人。

克魯茲說：「迪士尼歡欣地感謝那些（在中國集中營）刑求和殺人的好鬥惡棍，而幕後領導人似乎正是美國駐中國大使候選人之一。」

克魯茲今年稍早曾推動立法，禁止國防部與接受中國審查的好萊塢製片商合作。

克魯茲還說，中國共產黨斥資數十億美元，甚至利用美國媒體、電信基礎設施、電影和體育隊伍進行宣傳，中共砸下重金意圖誤導美國人對中國的印象，企圖重塑各界的看法與觀點。

他說，中國大外宣計畫目的在於擴張中國的全球影響力，大家必須站在同一陣線，阻止這類情事，這就是他要求通過「劇本法案」（SCRIPT Act）的原因，假如這些電影公司接受中國審查並修改內容，便無法獲得美國聯邦政府目前提供的資源。

克魯茲說，好萊塢向來以金錢掛帥，與中國的審查和宣傳同流合汙。傳記電影「波希米亞狂想曲」（Bohemian Rhapsody）描述皇后合唱團成軍到締造傳奇的故事，但在中國政府審查之下，描繪與佛萊迪墨裘瑞（Freddie Mercury）有關的同志劇情全遭刪除。

克魯茲另舉「奇異博士」（Doctor Strange）為例，說好萊塢為迴避漫威原著的西藏元素，將漫畫中「古一法師」（Ancient One）的藏人身分改為凱爾特人。

在「捍衛戰士」（Top Gun）中，男主角外套背後原本繡有中華民國和日本國旗，但續集「捍衛戰士：獨行俠」卻為配合中國電影審查制度，好萊塢逆來順受地將之刪除。

克魯茲說，這要告訴全世界什麼，獨行俠也怕中國共產黨？

(中央社)