南一中、中一中將於26日在南一中體育館舉辦「一中盃」，讓師生以球會友。（李宜杰攝）

到底誰才是「真一中」？國立台中一中、國立台南一中2校都是「第一高級中等學校」，校友與學生經常在網路論戰「誰是真一中」，形成另類「一中各表」。繼去年2校教職員工首度舉辦球類聯誼賽後，今年決定擴大於26日在南一中體育館舉辦「一中盃」，2校學生將以籃球、桌球、羽球、網球等4項目一較高下，獲勝學校還可保留獎盃一年，展現薪火相傳意義。

「一中盃教師聯誼賽」去年首度在中一中登場，為將運動家精神向下扎根，南一中今年特別擴大邀請2校教職員、學生、家長以球會友，於26日在南一中體育館舉辦「一中盃」，以運動一較高下。中一中校長林隆諺今日（21）帶領教職員工赴南一中討論活動事宜，同時還「先禮後兵」一番，「中一中與擁有百年歷史的南一中較勁，希望2校友誼也能持續百年。」

南一中校長廖財固指出，其實舉辦「一中盃」運動賽事，更重要的是盼能與中一中共同建立「國際一中策略聯盟」，2校不管是校際合作、或是與國際姐妹校交流，都能創造雙贏。林隆諺也稱，未來學生的競爭不在「島內」，而是要讓學生走入國際，因此2校其實各有歷史、各有特色，要截長補短、共創雙贏。

一中盃正式競賽項目共有籃球、桌球、羽球、網球4項。籃球分4節進行，每節高分者得1分，最後分數獲勝者再得1分。而桌球、羽球和網球則分4點雙打進行，每點獲勝則得1分。此外，還有黃金點（GOLDEN POINT）機制，每隊可由總隊長指定任一場比賽使用，使用黃金點的那場比賽，贏方跟輸方得失分數都會增為2倍，為賽事增添趣味性。

南一中表示，目前雙方學生皆有50餘位報名，中一中擅長桌球，南一中則擅長網球、籃球，賽事尚未開打，已精彩可期。南一中也說，今年排球項目中設有表演賽，老師及家長都可參與，交流情感。此外，籃球、桌球、羽球、網球等項目，都將增設1位MVP獎項，表揚傑出球員。

(中時 )