民團高舉「台美友好、無萊盡歡」布條表示，在科學證據下，台美關係的健康發展才能跨出第一步。（李柏澔攝）

距離萊豬開放僅剩11天，日前美國在台協會(AIT)聲明表示應以負責任的態度及符合科學的根據討論議題，今(21)日民團前往AIT送交邀請函，希望就萊劑的健康風險問題舉行民間的對話會，並表達台灣民眾多數不接受萊豬的民意，並致贈「台美老朋友，宜煮東坡肉，無萊賓主歡，一飲天美祿」墨寶，希望台美關係發展能夠正常化發展。

民間反瘦肉精毒豬聯盟成員今日風雨中遠赴AIT，盼AIT處長酈英傑能夠基於台美友好的立場，接受邀請共同探討萊克多巴胺的利弊，也呼籲AIT不要像蔡政府一樣關上溝通的大門，並以科學證據看待台灣民眾反對萊豬的聲浪。

民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠表示，日前AIT聲明表示，萊豬議題應以負責任的態度及科學依據來討論，但多數台灣民眾對於萊豬的健康風險有疑慮，我政府也遲遲不願進行完整的健康風險評估。

李建誠說，既然政府不做那就民間先行，民團先行與AIT進行對話交流，雙方審慎評估萊劑對人體的健康是否安全無虞，以及CODEX的標準訂定是否有足夠的科學數據支持。

彩田友善農作執行長、白米炸彈客楊儒門表示，台灣和美國的關係來自長久以來的信任與互助，但這次台灣人民對萊豬的疑慮沒有被解決，以健康為出發點來看，美國把自己都不吃的賣給台灣，這不是很奇怪？

前美牛專家會議代表蘇偉碩指出，雙方貿易限制一定要建立在合理的科學證據上，也應該尊重彼此對於國民健康的認知與感受的差異，希望雙方由科學家出面進行以科學為基礎的對話會議，化解目前已經形成的重大疑慮。

蘇偉碩說，美國人在2015年至2017年連續三年平均壽命下降，是先進國家中唯一壽命不增反減的國家，尤其心臟疾病位居第一，而萊劑的心臟毒性也早經證實。造成平均壽命縮短的原因不會只有萊劑，但這20多年來一定有影響，「在科學證據下，台美關係的健康發展才能跨出第一步。」

據了解，AIT過去不接受任何陳情與抗議相關物品，今日僅收下邀請函，墨寶之後將改由寄送的方式給處長酈英傑。

(中時 )